В графике Путина нет встречи с главой МИД Великобритании

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с прибывающим в Россию главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее представитель МИД Великобритании сообщил РИА Новости, что визит Джонсона в Москву состоится 22 декабря и будет коротким.

На вопрос о том, планируется ли встреча Путина с главой МИД Великобритании,Песков ответил отрицательно. "Нет", — сказал он.

МИД Великобритании сообщал, что, среди тем, которые Джонсон планирует обсудить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, значатся, в том числе Сирия, Украина, Иран и КНДР. Точная дата визита до сих пор не называлась, речь шла о последней декаде декабря.