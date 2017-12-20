Путин заявил о попытках иностранных спецслужб активизироваться в России

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Иностранные спецслужбы всячески пытаются вмешиваться во внутренние дела России — необходимо пресекать их попытки активизировать эту работу, заявил президент Владимир Путин, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню работников органов безопасности.

"Большая ответственность лежит на контрразведывательных и разведывательных подразделениях: нужно поставить надежный барьер внешнему вмешательству в нашу общественную и политическую жизнь, пресекать деятельность иностранных спецслужб, которые — а это не секрет — пытаются всячески активизировать свою работу в России", — сказал президент.

Он отметил, какую "умелую и тонкую" оперативную работу ведут сотрудники спецслужб, "переигрывая иностранные разведки, нанося удары по преступности и коррупции".

Президент призвал продолжать эту работу, укреплять и внешние, и внутренние контуры антитеррористической безопасности России.

"Вести работу по уничтожению финансовых и вербовочных сетей преступников, противодействовать попыткам экстремистов и радикалов влиять на молодежь", — перечислил глава государства задачи органов безопасности.

Президент рассказал, что в этом году благодаря органам безопасности удалось сорвать планы по подготовке более чем 60 преступлений террористической направленности.

"Международный терроризм сегодня — это и фанатики-одиночки, и сетевые, хорошо законспирированные структуры, и подпольные, так называемые "спящие" ячейки", — добавил Путин, подчеркнув, что Россия и впредь будет решительно нейтрализовывать очаги международного терроризма совместно с другими странами — "со всеми, кто готов бороться с этой глобальной угрозой, готов к совместной работе и обмену информацией".

"Рассчитываю, что по каждой профильной задаче вы будете стремиться к высоким, максимальным результатам, действовать твердо, в высшей степени профессионально и эффективно", — заключил глава государства.