В Госдуме назвали резолюцию по Крыму политической провокацией

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Железняк считает "политической провокацией" резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, принятую Генассамблеей ООН.

Он отметил, что документ подготовили Украина и ряд "антироссийски настроенных политиков в ЕС и США".

"Точно так же, как предыдущие аналогичные инициативы Киева, она не имеет ничего общего с реальным положением дел с правами человека, свободой вероисповедания и обучением на родных языках в Крыму", — цитирует члена комитета Госдумы по международным делам его пресс-служба.

Депутат также напомнил, что многие западные политики уже побывали в Крыму и "поняли, что целью украинских "борцов за права человека" является фабрикация вранья о нашей стране".

Железняк, замсекретаря генсовета "Единой России", добавил, что цель резолюции — "подогреть антироссийские настроения, чтобы оправдать в глазах западного общества расходы на сдерживание нашей страны и финансирование киевского режима".

Парламентарий возмущен тем, что мониторинговая миссия Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовала доклад со слов "украинских политиканов", даже "не удосужившись посетить Крым".

"Солидные международные организации, такие как ООН, обязаны тщательно изучать истинное положение дел, взвешенно относиться к любым политическим провокациям и самостоятельно давать оценки происходящим в мире событиям", — подытожил политик.

Генеральная Ассамблея ООН накануне приняла резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За документ проголосовали 70 государств, против — 26, еще 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу, большинство европейских стран и США.

Генассамблея осудила "временную оккупацию" Россией части украинской территории и призвала Москву выполнить двенадцать рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец" нарушениям прав человека в Крыму.

В сентябре УВКПЧ обнародовало доклад, в котором говорится, что права человека массово нарушались после воссоединения полуострова с Россией. Речь шла о "жестоком обращении", пытках и одном случае "внесудебной казни". При этом наблюдатели работали удаленно, находясь на Украине, в Крыму они не были.

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