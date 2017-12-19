Россия разделяет настрой Сербии на поддержание политического диалога

Президент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи. 19 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи. 19 декабря 2017

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия разделяет настрой сербского руководства на поддержание интенсивного политического диалога и поступательное развитие межгосударственных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Переговоры с президентом Сербии прошли в открытой и, как всегда, в дружеской атмосфере, были весьма насыщенными и продуктивными. Мы детально обсудили весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам", — сказал Путин.

По его словам, "нынешняя встреча — первая после вступления господина Вучича в должность президента Сербии", но отметил, что с Вучичем они и раньше неоднократно встречались, "в том числе когда господин Вучич был премьер-министром".

"Разделяем настрой сербского руководства на поддержание интенсивного политического диалога и поступательное развитие межгосударственных отношений", — отметил Путин.

В феврале 2018 года РФ и Сербия "будут праздновать 180-летие установления дипломатических связей", добавил глава государства.