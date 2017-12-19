Генпрокуроры России и Южной Осетии подписали программу сотрудничества

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Генеральные прокуроры Южной Осетии и России Урузмаг Джагаев и Юрий Чайка подписали программу сотрудничества в области правовой помощи по уголовным делам на 2018-2019 годы, сообщила во вторник пресс-служба президента республики.

"В ходе встречи между Генеральной прокуратурой Республики Южная Осетия и Генеральной прокуратурой Российской Федерации была подписана программа двустороннего сотрудничества в области правовой помощи по уголовным делам на 2018-2019. Меморандум о сотрудничестве с югоосетинской стороны был подписан генеральным прокурором РЮО Урузмагом Джагаевым, с российской — генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, на встрече с Чайкой президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отметил положительные результаты расследования уголовных дел, направленных Генпрокуратурой республики российским коллегам для осуществления уголовного преследования лиц, совершивших преступления на территории Южной Осетии. По ряду уголовных дел следственными органами России наложены аресты на имущества в целях возмещения причиненного бюджету Южной Осетии вреда.