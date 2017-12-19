Путин назначил Митрофанову главой Россотрудничества

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин назначил посла по особым поручениям МИД Элеонору Митрофанову руководителем Россотрудничества. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля.

Митрофанова сообщила РИА Новости, что рассчитывает приступить к обязанностям до конца недели: "завтра-послезавтра".

"Приоритетом будут страны СНГ во всех аспектах: и развитие культурного сотрудничества, и расширение преподавания русского языка, подготовка преподавателей русского языка", — рассказала собеседница агентства.

Также, по ее словам, нужно "создавать диалоговые площадки в странах, где у нас есть сложности во взаимоотношениях".

Митрофанова уже возглавляла Россотрудничество с 2004 по 2009 год.

До сентября 2017-го этот пост занимала Любовь Глебова, которая стала членом Совета Федерации от Удмуртии. С тех пор должность была вакантной. Хотя уже на следующий день после того, как Путин освободил Глебову от обязанностей, источник РИА Новости в Совфеде говорил, что указ о назначении Митрофановой готов.