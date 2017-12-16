Собчак не намерена снимать свою кандидатуру в пользу Явлинского

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Известная телеведущая Ксения Собчак, намеренная баллотироваться на выборах президента РФ, не станет отказываться от участия в предстоящих выборах ради основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского, но готова снять свою кандидатуру ради Алексея Навального в случае его регистрации, сообщила РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова в субботу.

Ранее сообщалось, что Собчак, находясь в Екатеринбурге на встрече с журналистами и своими сторонниками, заявила о том, что готова отказаться от участия в предвыборной гонке ради Алексея Навального или Григория Явлинского, если те будут зарегистрированы в качестве кандидатов.

"Цитата вырвана из контекста. Собчак всегда призывает демократических лидеров к объединению и убеждена, что для электорального результата было бы эффективно работать над общей целью вместе. Ровно это она говорит и последовательно отстаивает на протяжении всей кампании. И пока таких предложений не поступает, мы считаем, что более эффективно каждому со своей стороны бороться с несменяемостью власти, коррупционным и консервативным режимом. В то же время ее обязательства отозвать свою кандидатуру в случае допуска Навального остаются неизменными", — сказала Чудинова РИА Новости в субботу.

Ранее о планах баллотироваться на пост президента в 2018 году сообщил также оппозиционер Алексей Навальный. Глава ЦИК России Элла Памфилова неоднократно заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.

Председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев сообщил РИА Новости, что политсовет партии единогласно поддержал выдвижение Собчак на выборах президента РФ в 2018 году от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех". Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартует 18 декабря.