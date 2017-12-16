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Политика

Собчак не намерена снимать свою кандидатуру в пользу Явлинского

21:5416.12.2017
(обновлено: 21:59 16.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЖурналист телеканала Дождь Ксения Собчак задает вопрос президенту РФ Владимиру Путину на ежегодной большой пресс-конференцииЖурналист телеканала Дождь Ксения Собчак задает вопрос президенту РФ Владимиру Путину на ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Известная телеведущая Ксения Собчак, намеренная баллотироваться на выборах президента РФ, не станет отказываться от участия в предстоящих выборах ради основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского, но готова снять свою кандидатуру ради Алексея Навального в случае его регистрации, сообщила РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова в субботу.

Съезд партии ПАРНАС
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПАРНАС отказалась выдвигать своего кандидата на президентские выборы‍

Ранее сообщалось, что Собчак, находясь в Екатеринбурге на встрече с журналистами и своими сторонниками, заявила о том, что готова отказаться от участия в предвыборной гонке ради Алексея Навального или Григория Явлинского, если те будут зарегистрированы в качестве кандидатов.

"Цитата вырвана из контекста. Собчак всегда призывает демократических лидеров к объединению и убеждена, что для электорального результата было бы эффективно работать над общей целью вместе. Ровно это она говорит и последовательно отстаивает на протяжении всей кампании. И пока таких предложений не поступает, мы считаем, что более эффективно каждому со своей стороны бороться с несменяемостью власти, коррупционным и консервативным режимом. В то же время ее обязательства отозвать свою кандидатуру в случае допуска Навального остаются неизменными", — сказала Чудинова РИА Новости в субботу.

За все хорошее
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
За все хорошее

Ранее о планах баллотироваться на пост президента в 2018 году сообщил также оппозиционер Алексей Навальный. Глава ЦИК России Элла Памфилова неоднократно заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.

Председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев сообщил РИА Новости, что политсовет партии единогласно поддержал выдвижение Собчак на выборах президента РФ в 2018 году от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех". Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартует 18 декабря.

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Политика
Комментарии
21 пользователь оставили 22 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Виктория Пронина
,, Загадочная женщина загадит жизнь кому угодно "©
22:16
16.12.2017
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Yaroslavskiy Vlad
Порой возникает ощущение, что находишься в обстановке нереальности происходящего. На яндекс новостях вверху страницы идёт тема про кандидата в Президенты России Ксению Собчак, а внизу страницы тема о записи Ксюшей Собчак песни с текстом, - «Я не качаю задницу. И грудь моя первого размера».
22:11
16.12.2017
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