Дмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Дмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Перечень поручений появится после прошедшей в четверг ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"(Появится) перечень поручений, который сейчас готовится после большой пресс-конференции", — сообщил Песков.

В четверг состоялась большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Тринадцатая по счету пресс-конференция Путина длилась около четрех часов, за это время глава государства ответил на 76 вопросов.