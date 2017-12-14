Эксперты о пресс-конференции: Путин заложил кирпичики предвыборной кампании

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заложил кирпичики в свою предвыборную программу и направил посыл Западу о готовности России к сотрудничеству и диалогу по основным международным конфликтам, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

Большая ежегодная пресс-конференция Путина длилась около четырех часов, за это время глава государства ответил на 76 вопросов.

Живой разговор

Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов считает, что эта пресс-конференция была живее предыдущих и более "зубастой". "Прошлые пресс-конференции такие рутинные больше были, а эта живее была. В какой-то степени она была острее, это, конечно, связано с окончанием сроком полномочий и выдвижением на следующий срок… Приближение выборов оживило формат пресс-конференции", — сказал он.

Политолог отметил, что Путин был достаточно дружелюбен, хотя было несколько вопросов, которые явно ему не нравились и даже раздражали. "Но он поддерживал такой дружелюбный тон даже по тем вопросам, которые ему не нравились, это было заметно", — констатировал эксперт.

По словам политолога Александра Конькова, нововведением на этой пресс-конференции стало объединение вопросов по смысловым блокам. "Действительно, надо сказать, что эта пресс-конференция идет такими блоками вопросов по определенной тематике. Это новация такая", — сказал он.

Важные инициативы

Аналитики отметили, что пресс-конференцию можно смело назвать предвыборной, так как президент говорил об итогах работы за длительный период.

Слатинов полагает, что по ответам и тональности разговора видно, что в принципе сложившаяся политическая система Путина устраивает, поэтому каких-то серьезных изменений ожидать не стоит. "Хотя он не отрицает, что необходимо осуществлять какие-то изменения структурного характера и в экономике, и в системе управления. Здесь очень показательно прозвучало заявление о ротации в правоохранительных структурах. Это было очень мощно сказано", — отметил он.

По словам политолога Глеба Кузнецова, отличительной чертой этой встречи Путина с прессой стало его фактическое первое появление перед СМИ после заявления о выдвижении на выборы 2018 года. Эксперт считает, что любое публичное выступление Путина сейчас – "это кирпичики в избирательную кампанию".

"Прозвучали важные инициативы, связанные с налогообложением, были подтверждены вещи, связанные с демографией, поэтому, конечно, был определенный анонс программы каких-то ее пунктов", — пояснил политолог.

Интересные вопросы

Среди ключевых моментов конференции вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин выделил слова президента о форме выдвижения на выборах.

"Он подтвердил, что он идет как самовыдвиженец на президентские выборы. Это произошло, это подтвердилось. На самом деле, если говорить о новостях, это главная новость. Она ожидалась, но всегда есть элемент сомнения", — сказал он.

Эксперт отметил, что в этот раз было меньше откровенно лоббистских вопросов. "Не случайно, главный лоббистский вопрос задал не журналист, а предприниматель, который оказался на этой пресс-конференции – этот человек, который рыбой занимается", — добавил Макаркин.

По его словам, еще одним интересным маркером стал вопрос Ксении Собчак. "Он пояснил, что, если не ошибаюсь, она была названа кандидатом в президенты – это такой намек, что она, в общем, приемлема… Поэтому я думаю, что у нее есть шансы быть зарегистрированной", — считает он.

Открытость к диалогу

Эксперты отмечают, что, отвечая на вопросы по международной тематике, глава государства дал четкий посыл Западу, что Россия открыта к диалогу и в случае его переизбрания закручивать гайки по внешнеполитической проблематике не будет.

"По международным вопросам у него был конструктивный тон, он бывает жестким, но тут был более мягкий тон… Это отчасти связано с предвыборной программой, конечно. Он показывает, что его возможное переизбрание не будет продолжением жесткой конфронтационной линии, если западные страны сами не будут наращивать этот конфронтационный потенциал. Он показал, что Россия готова к диалогу. В предвыборном плане это был его посыл Западу", — полагает Слатинов.

Такого же мнения придерживается и Кузнецов, по словам которого, по международной проблематике мы услышали примирительный тон: президент в очередной раз подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству и не идет путем международной эскалации и в отношении Украины, и Северной Кореи.

В свою очередь Макаркин отметил, что и на прошлой, и на позапрошлой пресс-конференциях чувствовалось сильное неприятие политики Соединенных Штатов.

"Здесь есть два интересных обстоятельства. Одно из них очевидно: уже не в первый раз он разделяет американского президента и американский политический класс, то есть лично к Трампу у него особых претензий нет. И второй момент – то, что общая тональность пресс-конференции была довольно спокойной", — сказал политолог.