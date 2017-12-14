Эксперты о пресс-конференции: Путин заложил кирпичики предвыборной кампании

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заложил кирпичики в свою предвыборную программу и направил посыл Западу о готовности России к сотрудничеству и диалогу по основным международным конфликтам, считают политологи, опрошенные РИА Новости.
Большая ежегодная пресс-конференция Путина длилась около четырех часов, за это время глава государства ответил на 76 вопросов.
Живой разговор
Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов считает, что эта пресс-конференция была живее предыдущих и более "зубастой". "Прошлые пресс-конференции такие рутинные больше были, а эта живее была. В какой-то степени она была острее, это, конечно, связано с окончанием сроком полномочий и выдвижением на следующий срок… Приближение выборов оживило формат пресс-конференции", — сказал он.
Политолог отметил, что Путин был достаточно дружелюбен, хотя было несколько вопросов, которые явно ему не нравились и даже раздражали. "Но он поддерживал такой дружелюбный тон даже по тем вопросам, которые ему не нравились, это было заметно", — констатировал эксперт.
По словам политолога Александра Конькова, нововведением на этой пресс-конференции стало объединение вопросов по смысловым блокам. "Действительно, надо сказать, что эта пресс-конференция идет такими блоками вопросов по определенной тематике. Это новация такая", — сказал он.
Важные инициативы
Аналитики отметили, что пресс-конференцию можно смело назвать предвыборной, так как президент говорил об итогах работы за длительный период.
Слатинов полагает, что по ответам и тональности разговора видно, что в принципе сложившаяся политическая система Путина устраивает, поэтому каких-то серьезных изменений ожидать не стоит. "Хотя он не отрицает, что необходимо осуществлять какие-то изменения структурного характера и в экономике, и в системе управления. Здесь очень показательно прозвучало заявление о ротации в правоохранительных структурах. Это было очень мощно сказано", — отметил он.
По словам политолога Глеба Кузнецова, отличительной чертой этой встречи Путина с прессой стало его фактическое первое появление перед СМИ после заявления о выдвижении на выборы 2018 года. Эксперт считает, что любое публичное выступление Путина сейчас – "это кирпичики в избирательную кампанию".
"Прозвучали важные инициативы, связанные с налогообложением, были подтверждены вещи, связанные с демографией, поэтому, конечно, был определенный анонс программы каких-то ее пунктов", — пояснил политолог.
Интересные вопросы
Среди ключевых моментов конференции вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин выделил слова президента о форме выдвижения на выборах.
"Он подтвердил, что он идет как самовыдвиженец на президентские выборы. Это произошло, это подтвердилось. На самом деле, если говорить о новостях, это главная новость. Она ожидалась, но всегда есть элемент сомнения", — сказал он.
Эксперт отметил, что в этот раз было меньше откровенно лоббистских вопросов. "Не случайно, главный лоббистский вопрос задал не журналист, а предприниматель, который оказался на этой пресс-конференции – этот человек, который рыбой занимается", — добавил Макаркин.
По его словам, еще одним интересным маркером стал вопрос Ксении Собчак. "Он пояснил, что, если не ошибаюсь, она была названа кандидатом в президенты – это такой намек, что она, в общем, приемлема… Поэтому я думаю, что у нее есть шансы быть зарегистрированной", — считает он.
Открытость к диалогу
Эксперты отмечают, что, отвечая на вопросы по международной тематике, глава государства дал четкий посыл Западу, что Россия открыта к диалогу и в случае его переизбрания закручивать гайки по внешнеполитической проблематике не будет.
"По международным вопросам у него был конструктивный тон, он бывает жестким, но тут был более мягкий тон… Это отчасти связано с предвыборной программой, конечно. Он показывает, что его возможное переизбрание не будет продолжением жесткой конфронтационной линии, если западные страны сами не будут наращивать этот конфронтационный потенциал. Он показал, что Россия готова к диалогу. В предвыборном плане это был его посыл Западу", — полагает Слатинов.
Такого же мнения придерживается и Кузнецов, по словам которого, по международной проблематике мы услышали примирительный тон: президент в очередной раз подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству и не идет путем международной эскалации и в отношении Украины, и Северной Кореи.
В свою очередь Макаркин отметил, что и на прошлой, и на позапрошлой пресс-конференциях чувствовалось сильное неприятие политики Соединенных Штатов.
"Здесь есть два интересных обстоятельства. Одно из них очевидно: уже не в первый раз он разделяет американского президента и американский политический класс, то есть лично к Трампу у него особых претензий нет. И второй момент – то, что общая тональность пресс-конференции была довольно спокойной", — сказал политолог.
Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.