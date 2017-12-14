Архангельский губернатор назвал неактуальным вопрос слияния области с НАО

МУРМАНСК, 14 дек – РИА Новости. Вопрос объединения территорий Архангельской области и Ненецкого автономного округа в данный момент неактуален, а реализовать потенциал северных территорий можно в формате совместных проектов, заявил РИА Новости губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

На ежегодной пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин отметил, что иногда есть экономическая целесообразность в укрупнении регионов, но подчеркнул, что никаких государственных планов по укрупнению или слиянию регионов РФ нет.

"Вопрос слияния Архангельской области и Ненецкого автономного округа абсолютно неактуален. Конечно, время от времени эта тема появляется в информационной повестке. Однако эти всплески не связаны с реальными желаниями или стремлениями людей, жителей области или округа", — сказал Орлов.

С его мнением согласен врио главы НАО Александр Цыбульский. "Вопрос объединения НАО с Архангельской областью на уровне российского руководства не обсуждался. Сегодня наш лидер в очередной раз подтвердил, что решение об изменении границ регионов и о их слиянии является прерогативой жителей этих регионов", — приводит пресс-служба администрации округа его слова.

Орлов напомнил, что добрососедские отношения двух территорий основаны на договоре, который был подписан еще в 2015 году. "Архангельская область и НАО – арктические регионы, которые имеют огромный потенциал для развития в интересах России, ее граждан, жителей наших регионов. Реализация этого потенциала вполне возможна в формате совместных проектов, но это не требует административных мер по объединению регионов", — отметил Орлов.

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