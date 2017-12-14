"Путин, бай-бай. Давайте заострим": яркие цитаты большой пресс-конференции

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина длилась около четырех часов, за это время глава государства ответил на 76 вопросов, рассказал анекдот и заявил, что оппозиции нужно что-то делать, а не шуметь на площадях.

В числе первых Путину были заданы вопросы о его выборных планах: как и зачем он хочет участвовать в гонке за главный пост. Почему за почти 20 лет его работы на высших государственных постах не появился влиятельный кандидат от оппозиции и насколько интересно участие в выборах без конкуренции, спросили у российского лидера. Президент решил обострить этот вопрос. Это вообще характерная особенность нынешней пресс-конференции: Путин, услышав вопрос, интересовался, есть ли что-то на ту же тему, слушал и отвечал сразу на блок.

Бабай — это дедушка по-татарски

"Чтобы обострить еще ваш вопрос, я видел, там девушка плакат поднимала, на котором написано: "Путин, бай-бай". Давайте заострим", — сказал президент.

Но на плакате оказалось другое слово — "бабай". "А, бабай! К старости слаб глазами стал, извините", — пошутил Путин, вызвав смех в зале.

Журналистка из Татарстана пояснила, что ее действительно все сегодня боятся с таким плакатом, хотя по-татарски бабай означает — дедушка. "Это трудности перевода. Сегодня все меня боятся. Здесь написано "Путин бабай". Это по-татарски "дедушка Путин". Так вас называют дети нашей республики", — рассказала она.

После ответа на ее вопрос Путин сказал, что сильных соперников у нынешней власти действительно нет. "Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать", — добавил он.

Путин отметил, что недовольство людей в стране оправданно, но лидеры оппозиции не предлагают реальной повестки. "Люди, конечно, очень многим недовольны на сегодняшний день — и правы: можно было бы лучших результатов добиваться. Но когда начинают сравнивать и смотреть, а что же предлагают лидеры оппозиции, особенно несистемной, возникают большие сомнения. В этом, мне кажется, самая главная проблема тех, кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией — нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую, а реальную повестку дня, такую, в которую бы люди поверили", — сказал он.

"Важно не только пошуметь на площадях или в более кулуарной обстановке, говорить об антинародном режиме, важно же что-то предложить, чтобы сделать еще лучше", — добавил Путин.

Анекдот от первого лица

В контексте российского бюджета президент упомянул об Америке. Он отметил, что Москва не может позволить себе такие крупные военные расходы, как Вашингтон, однако средств, которые тратятся сегодня Россией на оборонные нужды, вполне достаточно.

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Президент рассказал анекдот о том, что "те, которые не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую". Сын бывшего офицера обменял во дворе у соседского мальчишки отцовский кортик на часы, начал Путин. "Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут", — сказал российский лидер.

"Мы же не хотим с вами такого развития событий", — заключил президент.

Вроде умные люди

Россия старается конструктивно работать со всеми странами по наиболее злободневным вопросам в области международной безопасности, не надувая губ и не обижаясь на непонятные решения некоторых сторон, заявил Путин.

"Интересные вы ребята", — прокомментировал президент очередной вопрос.

"Ваши конгрессмены, сенаторы так хорошо выглядят, красивые у них костюмы, рубашки, они вроде умные люди. Они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента (США), чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и Ирана. Вы вообще нормальные люди?" — сказал он на пресс-конференции.

Как сказал президент, "это странно, согласитесь". "Это за уровнем здравого смысла", — сказал Путин.

Нарицательный Саакашвили

Говоря о российско-украинских отношениях, президент отметил, что страны пройдут через нынешние сложности из-за Крыма, ведь русские и украинцы — один народ. "Народ Крыма определился так, как он определился. Мы (с Украиной) пройдем через это, я уверен", — сказал Путин.

Бывший глава грузинского государства, экс-губернатор Одесской области Михаила Саакашвили стал в ходе пресс-конференции нарицательным персонажем. Его действия на Украине Путин назвал плевком в лицо украинского и грузинского народов. "Как вы это терпите до сих пор?" — сказал российский лидер.

По словам Путина, Саакашвили ранее был президентом грузинского независимого государства, "теперь носится там (на Украине) по площадям и кричит на весь мир: "Я — украинец". "На Украине что, нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит, понимаете. Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается", — сказал он.

Украинского сценария на своей территории Россия не допустит, подчеркнул Путин. Так он ответил на вопрос телеведущей Ксении Собчак об оппозиционере Алексее Навальном и о том, боится ли власть конкуренции. "Значит, по поводу конкуренции и по поводу того, есть ли у нас дееспособная оппозиция… Я уже достаточно развернуто отвечал, и смысл моего ответа заключается не в том, что кто-то не созрел для чего-то. Смысл моего ответа заключается в том, что оппозиция должна выйти с ясной понятной людям программой позитивных действий", — заявил Путин.

"По поводу персонажей, которых вы упомянули… Вот уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому? Вы хотите, чтобы у нас были попытки государственных переворотов?" — спросил глава российского государства.

Он заявил, что "мы все это уже проходили", и поинтересовался у Собчак, хочет ли она все это вернуть. Президент выразил уверенность, что "абсолютно подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит".

Предвыборный лозунг Собчак "Против всех" Путин посчитал не позитивным. "Вы идете под лозунгом "Против всех". Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?" — сказал он на пресс-конференции.

Право женщины на аборт

Путин высказался по вопросу о возможности запрета абортов. Российский лидер считает, что нужно взвешенно подходить к проблеме, "не ломать через колено", иначе "махровым цветом" будут расти подпольные операции, наносящие колоссальный ущерб здоровью женщин.

"В современном мире в подавляющем большинстве стран эти решения все-таки оставляются за женщиной. Почему? Потому что есть большие опасения, что в случае тотального запрещения у нас махровым цветом будут расти криминальные аборты", — сказал Путин.

Он пояснил, что практика многих стран показывает, что при запрете абортов женщины уезжают за границу, "расцветают пышным цветом подпольные аборты, наносится колоссальный ущерб женскому здоровью и возможности иметь детей в будущем, резко повышается смертность".

"Здесь надо быть очень аккуратным, взвешенным, исходить из общего настроения в обществе, морально-этических норм, которые в обществе сложились. Ничего нельзя ломать через колено", — подчеркнул президент.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>