Итоги выборов в России не повлияют на отношения с Китаем, пообещал Путин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Итоги президентских выборов в РФ не повлияют на развитие отношений с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Что касается выборов в России, то у меня есть полная уверенность в том, что развитие отношений с Китаем имеет в России общенациональный консенсус и вне зависимости от этих исходов выборной кампании, Россия и Китай будут оставаться именно стратегическими партнерами на длительную историческую перспективу", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, на сколько исход выборов в марте 2018 года повлияет на российско-китайские отношения.

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