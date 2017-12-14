Путин уверен, что Россия и Украина преодолеют сложности из-за Крыма

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия и Украина пройдут через нынешние сложности из-за Крыма, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин отметил, что Крым отдали Украине в 1954 году "в нарушение действовавшего тогда союзного законодательства, которое требовало согласия Верховного совета РСФСР".

"Решено было президиумом Верховного совета. Дальше не буду ничего рассказывать, народ Крыма определился так, как он определился. Мы (с Украиной) пройдем через это, я уверен", — сказал Путин.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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