Путин прокомментировал позицию США по решению Россией проблем с КНДР

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Конгрессмены США поставили Россию в один ряд с КНДР и Ираном и при этом хотят, чтобы Москва решала проблемы с Пхеньяном, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ваши конгрессмены, сенаторы так хорошо выглядят, красивые у них костюмы, рубашки, они вроде умные люди. Они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента (США), чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и Ирана. Вы вообще нормальные люди?" — сказал он на пресс-конференции.

По словам Путина, "это странно, согласитесь". "Это за уровнем здравого смысла", — сказал Путин.

Он отметил, что российская политика "в отличие от политики некоторых стран лишена текущей политической конъюнктуры".

"Мы стараемся конструктивно работать со всеми по наиболее злободневным вопросам в сфере международной безопасности. Мы стараемся не надувать губы, не обижаться", — сказал российский президент.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>