"Предвыборный час" большой пресс-конференции Путина

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в первый час своей большой пресс-конференции рассказал о том, как планирует участвовать в выборах главы государства в 2018 году, о политической конкуренции и оппозиционерах.
Эта пресс-конференция — последняя для Путина на нынешнем сроке, и впервые президент участвует в ней еще и как потенциальный кандидат. Тон дискуссии задал первый же вопрос: зачем вы идете на выборы?
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Предвыборная программа
Путин отметил, что не хотел бы говорить о предвыборной программе, сообщив лишь, что у него она уже практически есть, но формат мероприятия не подходит для презентации. "Но могу вам сказать главное, на чем, я считаю, необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества. Это такие вопросы, если говорить конкретно, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. Это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда, и это, без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей", — добавил Путин.
"И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан", — добавил он.
Глава предвыборного штаба пока не определен, сказал президент.
В ЦИК сообщили РИА Новости, что Путину нужно будет собрать 300 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения, причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тысяч.
Путин бабай
"Чтобы обострить еще ваш вопрос, я видел, там девушка плакат поднимала, на котором написано: "Путин, бай-бай". Давайте заострим", — сказал президент.
Но на плакате оказалось другое слово — "бабай". "А, бабай! К старости слаб глазами стал, извините", — пошутил Путин, вызвав смех в зале.
Журналистка из Татарстана пояснила, что ее действительно все сегодня боятся с таким плакатом, хотя по-татарски бабай означает — дедушка. "Это трудности перевода. Сегодня все меня боятся. Здесь написано "Путин бабай". Это по-татарски "дедушка Путин". Так вас называют дети нашей республики", — рассказала она, добавив, что ее вопрос связан с подрастающим поколением и изучением языка.
Президент заявил, что никаких государственных планов по укрупнению или слиянию регионов РФ нет, как нет и остроты в сфере национального вопроса.
Конкурентов нет, ручного управления нет
Возвращаясь к основному вопросу – о конкурентах, Путин сказал, что таковых у нынешней власти действительно нет. "Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать", — добавил он.
Путин сказал, что недовольство людей в стране оправданно, но лидеры оппозиции не предлагают реальной повестки. "Люди, конечно, очень многим недовольны на сегодняшний день — и правы: можно было бы лучших результатов добиваться. Но когда начинают сравнивать и смотреть, а что же предлагают лидеры оппозиции, особенно несистемной, возникают большие сомнения. В этом, мне кажется, самая главная проблема тех, кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией — нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую, а реальную повестку дня, такую, в которую бы люди поверили", — сказал он.
"Важно не только пошуметь на площадях или в более кулуарной обстановке, говорить об антинародном режиме, важно же что-то предложить, чтобы сделать еще лучше", — добавил Путин.
По его словам, в регионах та же самая ситуация. "А в регионах вообще мы часто не дотягиваемся, даже не знаем иногда, что там происходит. Это плохо, конечно, надо знать все, но для этого мы и проводим сегодняшнее мероприятие — ежегодные конференции", — отметил Путин.
Путин заявил, что развитие экономики РФ в ближайшей перспективе гарантировано, сейчас экономика растет – это факт.