"Предвыборный час" большой пресс-конференции Путина

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в первый час своей большой пресс-конференции рассказал о том, как планирует участвовать в выборах главы государства в 2018 году, о политической конкуренции и оппозиционерах.

Эта пресс-конференция — последняя для Путина на нынешнем сроке, и впервые президент участвует в ней еще и как потенциальный кандидат. Тон дискуссии задал первый же вопрос: зачем вы идете на выборы?

За ходом пресс-конференции Владимира Путина следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Предвыборная программа

Президент рассказал, что хочет видеть страну современной. "Политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти", — сказал он.

Путин отметил, что не хотел бы говорить о предвыборной программе, сообщив лишь, что у него она уже практически есть, но формат мероприятия не подходит для презентации. "Но могу вам сказать главное, на чем, я считаю, необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества. Это такие вопросы, если говорить конкретно, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. Это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда, и это, без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей", — добавил Путин.

Президент заявил, что на выборы 2018 года пойдет как самовыдвиженец. "Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, как бы они ни были организованы в стране — партии, общественные организации, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют. Я очень на это, разумеется, рассчитываю", — сказал Путин.

"И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан", — добавил он.

Глава предвыборного штаба пока не определен, сказал президент.

В ЦИК сообщили РИА Новости, что Путину нужно будет собрать 300 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения, причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тысяч.

Путин бабай

У Путина спросили, почему за почти 20 лет его работы на высших государственных постах не появился влиятельный кандидат от оппозиции и насколько интересно участие в выборах без конкуренции. Президент решил обострить этот вопрос. Это вообще характерная особенность нынешней пресс-конференции: Путин, услышав вопрос, интересуется, есть ли что-то на ту же тему, слушает и отвечает сразу на блок.

"Чтобы обострить еще ваш вопрос, я видел, там девушка плакат поднимала, на котором написано: "Путин, бай-бай". Давайте заострим", — сказал президент.

Но на плакате оказалось другое слово — "бабай". "А, бабай! К старости слаб глазами стал, извините", — пошутил Путин, вызвав смех в зале.

Журналистка из Татарстана пояснила, что ее действительно все сегодня боятся с таким плакатом, хотя по-татарски бабай означает — дедушка. "Это трудности перевода. Сегодня все меня боятся. Здесь написано "Путин бабай". Это по-татарски "дедушка Путин". Так вас называют дети нашей республики", — рассказала она, добавив, что ее вопрос связан с подрастающим поколением и изучением языка.

Президент заявил, что никаких государственных планов по укрупнению или слиянию регионов РФ нет, как нет и остроты в сфере национального вопроса.

© РИА Новости / Екатарина Петухова На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне © РИА Новости / Екатарина Петухова На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне

Конкурентов нет, ручного управления нет

Возвращаясь к основному вопросу – о конкурентах, Путин сказал, что таковых у нынешней власти действительно нет. "Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать", — добавил он.

"Хотя должен неожиданно сказать: "Я думаю на тему о том, что у нас политическая среда тоже, так же как и экономическая, должна быть конкурентна. И, конечно, очень бы хотел, хочу и буду к этому стремиться — чтобы у нас была сбалансированная политическая система, а ее невозможно себе представить без конкуренции на политическом поле", — сказал президент.

Путин сказал, что недовольство людей в стране оправданно, но лидеры оппозиции не предлагают реальной повестки. "Люди, конечно, очень многим недовольны на сегодняшний день — и правы: можно было бы лучших результатов добиваться. Но когда начинают сравнивать и смотреть, а что же предлагают лидеры оппозиции, особенно несистемной, возникают большие сомнения. В этом, мне кажется, самая главная проблема тех, кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией — нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую, а реальную повестку дня, такую, в которую бы люди поверили", — сказал он.

"Важно не только пошуметь на площадях или в более кулуарной обстановке, говорить об антинародном режиме, важно же что-то предложить, чтобы сделать еще лучше", — добавил Путин.

Миф о "ручном управлении" в стране сильно преувеличен, отметил Путин. "Вы не представляете, какой массив колоссальной работы проходит через правительство. Это самая тяжелая и сложная работа в системе управления, там вмешиваться в каждый вопрос, погружаться даже невозможно, не то что вмешиваться", — добавил президент.

По его словам, в регионах та же самая ситуация. "А в регионах вообще мы часто не дотягиваемся, даже не знаем иногда, что там происходит. Это плохо, конечно, надо знать все, но для этого мы и проводим сегодняшнее мероприятие — ежегодные конференции", — отметил Путин.

Путин заявил, что развитие экономики РФ в ближайшей перспективе гарантировано, сейчас экономика растет – это факт.