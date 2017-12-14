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Путин: правительство работает удовлетворительно
Политика

"Предвыборный час" большой пресс-конференции Путина

Сюжет:
Большая пресс-конференция Владимира Путина (142)
13:3214.12.2017
(обновлено: 13:35 14.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЖурналисты во время большой пресс-конференции президента РФ Владимира ПутинаЖурналисты во время большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в первый час своей большой пресс-конференции рассказал о том, как планирует участвовать в выборах главы государства в 2018 году, о политической конкуренции и оппозиционерах.

Эта пресс-конференция — последняя для Путина на нынешнем сроке, и впервые президент участвует в ней еще и как потенциальный кандидат. Тон дискуссии задал первый же вопрос: зачем вы идете на выборы?

За ходом пресс-конференции Владимира Путина следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Предвыборная программа

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин рассказал, зачем проводит пресс-конференции и прямые линии
Президент рассказал, что хочет видеть страну современной. "Политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти", — сказал он.

Путин отметил, что не хотел бы говорить о предвыборной программе, сообщив лишь, что у него она уже практически есть, но формат мероприятия не подходит для презентации. "Но могу вам сказать главное, на чем, я считаю, необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества. Это такие вопросы, если говорить конкретно, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. Это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда, и это, без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей", — добавил Путин.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин — кандидат в президенты России
Президент заявил, что на выборы 2018 года пойдет как самовыдвиженец. "Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, как бы они ни были организованы в стране — партии, общественные организации, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют. Я очень на это, разумеется, рассчитываю", — сказал Путин.

"И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан", — добавил он.

Глава предвыборного штаба пока не определен, сказал президент.

В ЦИК сообщили РИА Новости, что Путину нужно будет собрать 300 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения, причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тысяч.

Путин бабай

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Остроты в национальном вопросе в России нет, заявил Путин
У Путина спросили, почему за почти 20 лет его работы на высших государственных постах не появился влиятельный кандидат от оппозиции и насколько интересно участие в выборах без конкуренции. Президент решил обострить этот вопрос. Это вообще характерная особенность нынешней пресс-конференции: Путин, услышав вопрос, интересуется, есть ли что-то на ту же тему, слушает и отвечает сразу на блок.

"Чтобы обострить еще ваш вопрос, я видел, там девушка плакат поднимала, на котором написано: "Путин, бай-бай". Давайте заострим", — сказал президент.

Но на плакате оказалось другое слово — "бабай". "А, бабай! К старости слаб глазами стал, извините", — пошутил Путин, вызвав смех в зале.

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© РИА Новости
Президент РФ увидел плакат "Путин – бабай" и отшутился строчкой из басни

Журналистка из Татарстана пояснила, что ее действительно все сегодня боятся с таким плакатом, хотя по-татарски бабай означает — дедушка. "Это трудности перевода. Сегодня все меня боятся. Здесь написано "Путин бабай". Это по-татарски "дедушка Путин". Так вас называют дети нашей республики", — рассказала она, добавив, что ее вопрос связан с подрастающим поколением и изучением языка.

Президент заявил, что никаких государственных планов по укрупнению или слиянию регионов РФ нет, как нет и остроты в сфере национального вопроса.

© РИА Новости / Екатарина ПетуховаНа пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости / Екатарина Петухова
На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне

Конкурентов нет, ручного управления нет

Возвращаясь к основному вопросу – о конкурентах, Путин сказал, что таковых у нынешней власти действительно нет. "Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин заявил, что миф о "ручном управлении" в России сильно преувеличен
"Хотя должен неожиданно сказать: "Я думаю на тему о том, что у нас политическая среда тоже, так же как и экономическая, должна быть конкурентна. И, конечно, очень бы хотел, хочу и буду к этому стремиться — чтобы у нас была сбалансированная политическая система, а ее невозможно себе представить без конкуренции на политическом поле", — сказал президент.

Путин сказал, что недовольство людей в стране оправданно, но лидеры оппозиции не предлагают реальной повестки. "Люди, конечно, очень многим недовольны на сегодняшний день — и правы: можно было бы лучших результатов добиваться. Но когда начинают сравнивать и смотреть, а что же предлагают лидеры оппозиции, особенно несистемной, возникают большие сомнения. В этом, мне кажется, самая главная проблема тех, кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией — нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую, а реальную повестку дня, такую, в которую бы люди поверили", — сказал он.

"Важно не только пошуметь на площадях или в более кулуарной обстановке, говорить об антинародном режиме, важно же что-то предложить, чтобы сделать еще лучше", — добавил Путин.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин: Россия должна быть устремлена в будущее
Миф о "ручном управлении" в стране сильно преувеличен, отметил Путин. "Вы не представляете, какой массив колоссальной работы проходит через правительство. Это самая тяжелая и сложная работа в системе управления, там вмешиваться в каждый вопрос, погружаться даже невозможно, не то что вмешиваться", — добавил президент.

По его словам, в регионах та же самая ситуация. "А в регионах вообще мы часто не дотягиваемся, даже не знаем иногда, что там происходит. Это плохо, конечно, надо знать все, но для этого мы и проводим сегодняшнее мероприятие — ежегодные конференции", — отметил Путин.

Путин заявил, что развитие экономики РФ в ближайшей перспективе гарантировано, сейчас экономика растет – это факт.

Рейтинг Владимира Путина в 2012-2017 годах
© РИА Новости, Инфографика
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Рейтинг президента России в 2012-2017 годах
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Политика
Комментарии
9 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
eugen145
Смысл выступления нашего "бабая":
Власть никому не отдам! Буду "главным" неопределенное время и дальше.. Остальным "кандидатам" - не беспокоиться...
13:56
14.12.2017
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Дмитрий Кузнецов
"Важно не только пошуметь на площадях или в более кулуарной обстановке, говорить об антинародном режиме, важно же что-то предложить, чтобы сделать еще лучше", — добавил Путин
_______________________________________________________________________

То есть он подтвердил ,что при нем режим антинародный . И он предлагает ,сделать этот антинародный режим еще лучше .
Браво ! По крайней мере ,хоть раз честно .
14:15
14.12.2017
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