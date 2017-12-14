Россия должна обеспечивать безопасность в Арктике, заявил Путин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия при освоении ресурсов Арктики должна, прежде всего, руководствоваться соблюдением экологической и военной безопасности этого региона, заявил в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"Там (в Арктике — ред.) основные наши запасы минерального сырья, но освоение этих запасов минерального сырья должно идти параллельно с заботой о природе, о соблюдении всех требований, которые предъявляются к хозяйственной деятельности в этом очень чувствительном регионе. Второе — обеспечение безопасности: и экологической безопасности, и военной безопасности в этом регионе", — сказал он.

За ходом пресс-конференции Владимира Путина следите в онлайн-репортаже РИА Новости >