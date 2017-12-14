Путин считает, что принятие майских указов было правильным решением

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Принятие майских указов было правильным решением, они исполнены на 93-94%, заявил президент России Владимир Путин.

"Если бы не было этих ориентиров, которые были заданы в 2012 году в указах по поводу необходимости обеспечить рост заработной платы в бюджетной сфере — учителя, врачи, преподаватели вузов и так далее, дошкольное образование, то этого бы не было, было бы хуже намного. Поэтому считаю, что мы — и я, и мои коллеги — сделали правильно в свое время, когда обозначили эти целевые показатели", — заявил президент.

"Что с ними происходит в целом с этими указами? Примерно 93-94% заявленных целей исполнены. Это касается, в том числе, и уровня заработных плат в бюджетной сфере. Уверен, в 2018 году, как и планировалось, все будет доведено до логического завершения. Эти целевые показатели будут достигнуты", — отметил Путин.

Майские указы — широкая программа развития социальных гарантий, которую Путин изложил сразу после вступления в должность главы государства, исполняя свои предвыборные обещания. Одиннадцать указов, подписанных 7 мая 2012 года, содержат параметры, на которые российская экономика должна выйти в течение текущего президентского срока Путина.