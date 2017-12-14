Путин предложил заострить вопрос об оппозиции и конкурентах

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции захотел обострить вопрос об оппозиции и конкурентах на предстоящих выборах.

Журналист телеканала Life Александр Юнашев в контексте выдвижения Путина на выборы спросил у президента, почему за почти 20 лет его управления государством так и не появился "нормальный, влиятельный кандидат от оппозиции" и насколько самому Путину интересно участвовать в выборах без сильного конкурента.

Глава государства предложил корреспонденту сделать его вопрос более острым и подключить к дискуссии его коллегу: "Чтобы обострить еще ваш вопрос, я видел там девушка плакат поднимала, на котором написано: "Путин, бай-бай". Давайте заострим".

Оказалось, что на плакате было написано другое слово — "бабай". "А, бабай! К старости слаб глазами стал, извините", — пошутил Путин, вызвав смех в зале.

Журналистка из Татарстана пояснила, что ее действительно все сегодня боятся с таким плакатом, хотя по-татарски бабай означает слово дедушка. "Это трудности перевода. Сегодня все меня боятся. Здесь написано "Путин бабай". Это по-татарски "дедушка Путин". Так вас называют дети нашей республики", — рассказала она, добавив, что ее вопрос связан с подрастающим поколением и изучением языка.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>