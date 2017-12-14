ЕР окажет всестороннюю поддержку Путину, заявил Турчак

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. "Единая Россия" окажет всестороннюю поддержку действующему президенту РФ Владимиру Путину, заявившему о намерении идти на выборы президента в 2018 году самовыдвиженцем, поможет ему со сбором подписей для выдвижения кандидатом, заявил журналистам и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак.

По его словам, заявление о поддержке выдвижения партия примет на съезде. Партийный съезд ЕР пройдет в Москве 22-23 декабря. Президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года.

"Мы поддерживаем решение президента идти самовыдвиженцем и окажем ему всю необходимую помощь в сборе подписей и мобилизационной кампании", — приводит пресс-служба партии слова Турчака.

Он отметил, что Путин не только моральный лидер "Единой России", "он — национальный лидер всей России, которого поддерживают представители разных партий и движений", независимо от их политических взглядов.

"Владимир Владимирович Путин — надпартийный лидер, и его желание идти не от конкретной партии, а самовыдвиженцем от всех людей, которые его поддерживают, понятно. На предстоящем съезде партия примет заявление о поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты. Уверен, что это заявление будет поддержано делегатами единогласно", — заключил Турчак.

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