Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец‍

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что намерен идти на президентские выборы в 2018 году самовыдвиженцем.
"И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан", — добавил Путин.
Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов от имении всей партии поддержал решение президента.
"Будем поддерживать всячески, помогать во всем", — сказал он.
Позднее в ЦИК заявили, что Путину нужно будет собрать 300 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения, причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тысяч.