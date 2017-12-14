Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец‍

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что намерен идти на президентские выборы в 2018 году самовыдвиженцем.

Он заявил, что рассчитывает на поддержку тех политических сил, которые разделяют его взгляды на развитие страны и доверяют ему.

"И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан", — добавил Путин.

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов от имении всей партии поддержал решение президента.

"Будем поддерживать всячески, помогать во всем", — сказал он.

Позднее в ЦИК заявили, что Путину нужно будет собрать 300 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения, причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тысяч.

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