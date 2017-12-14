Политическая среда в России должна быть конкурентной, заявил Путин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Политическая среда в России должна быть конкурентна, буду к этому стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Я думаю на тему того, что у нас политическая среда так же, как и экономическая, должна быть конкурентной. И, конечно, очень хочу и буду к этому стремиться, чтобы у нас была сбалансированная политическая система, а ее невозможно себе представить без конкуренции в политическом поле", — сообщил Путин в четверг.

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