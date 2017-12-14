Путин сообщил, что у него уже "практически есть" предвыборная программа

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него уже практически есть предвыборная программа.

"Я бы не хотел сейчас говорить о предвыборной программе, которая у меня, так же как и у других кандидатов, будет, должна быть. Она у меня практически уже есть. Повторяю, сейчас, наверное, не тот формат, когда можно ее презентовать", — рассказал президент на ежегодной пресс-конференции.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>