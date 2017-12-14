"Лучше бы промолчал": в Совфеде ответили на слова посла США о Крыме

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Совете Федерации отреагировали на слова посла США России Джона Хантсмана о принадлежности Крыма Украине, отметив, что он не вправе решать такой вопрос, а также выразив мнение, что после подобного заявления дипломату будет сложно работать в России.

Не имеет отношения к Крыму

Сенатор Алексей Пушков заявил, что посол США не вправе определять, чей Крым. "США ни к Крыму, ни к живущим там не имеют отношения. Они о Иерусалиме уже сказали — лучше бы промолчали", — написал он в Twitter.

Пушков отметил, что, по словам бывших коллег Хантсмана по Атлантическому совету, дипломат настроен на улучшение отношения с Россией. "Не думаю, что он избрал верный путь", — заключил Пушков.

"Будет нелегко работать в России"

Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич выразил мнение, что после такого заявления Хантсмана успех его работы в России под вопросом.

"Думаю, что после подобных нарочитых заявлений Джону Хантсману будет нелегко работать в России. Для его сведения хочу также сообщить, что есть вещи поважнее улучшения российско-американских отношений. Тем более что США в свою очередь ничего для этого не делают", — написал Клинцевич в Facebook.

Критический фактор

Ранее Джон Хантсман, отвечая на вопрос пользователей в Twitter, заявил, что Крым является частью Украины. "Не нужно задавать послу США вопрос, на который может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым — это Украина", — сказал дипломат в своем видеоответе.

"Восстановление территориальной целостности Украины является критическим (фактором) для улучшения российско-американских отношений", — добавил он.

Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: "Чей Крым?"



"Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо." @CKAHEP pic.twitter.com/GzbNakpvSk — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 13 декабря 2017 г.

​Следует подучить историю и географию

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, комментируя слова Хантсмана, посоветовал ему лучше изучить географию и историю. "Я думаю, что если бы он был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал", — сказал вице-премьер, выразив мнение, что американский дипломат демонстрирует откровенное незнание и непонимание ситуации, связанной с Крымом.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. В Кремле не раз заявляли, что вопрос Крыма закрыт и не подлежит обсуждению ни в каком виде.