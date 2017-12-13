Власти Крыма посоветовали Хантсману учить историю

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости, Виктор Лященко. Американскому послу в России Джону Хантсману, прежде чем делать заявления о статусе Крыма, следовало бы лучше изучить географию и историю, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

"Я думаю, что если бы он был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал", — сказал вице-премьер.

По мнению Полонского, посол демонстрирует откровенное незнание и непонимание ситуации, связанной с Крымом.

Ранее Хантсман заявил, что Крым — это Украина, и назвал восстановление ее территориальной целостности критическим фактором для улучшения российско-американских отношений.

Крым вновь стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Кремле не раз заявляли, что вопрос Крыма закрыт окончательно и не подлежит никакому обсуждению.

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