Россия будет противостоять бесплодной политике санкций, заявил Рябков

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Санкционная политика совершенно бесплодна, Россия будет противостоять ей, поскольку это затрагивает интересы многих членов международного сообщества, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"(Санкции) это злоупотребление, откровенное злоупотребление доминирующим положением США в международной валютно-финансовой системе. С этим нужно бороться, бороться коллективно. Мы будем противостоять этому явлению, поскольку оно затрагивает не только наши интересы, но и интересы огромного большинства членов международного сообщества", — заявил Рябков журналистам, комментируя планы США ввести новые санкции против РФ.

"Мы напоминаем американским любителям санкций, что эти санкции никогда не достигают искомого результата. Они только укрепляют решимость тех, кто подвержен санкциям, иди своим путем и добиваться целей, которые стоят", — отметил он.

Рябков добавил, что Россия продолжит действовать таким образом.

"Таким образом мы будем действовать и дальше. Мы ни при каких обстоятельствах не пойдем на обсуждение критериев отмены санкций. Пройдет время, американцы убедятся, что эта санкционная политика совершенно бесплодна. В равной степени мы будем поддерживать страны, которые испытывают на себе американский санкционный прессинг", — добавил он.