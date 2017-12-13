Посол США ответил на вопрос, чей Крым

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Восстановление территориальной целостности Украины является критическим для улучшения российско-американских отношений, заявил в среду посол США в РФ Джон Хантсман.

На странице посольства США в Twitter ему был задан вопрос "чей Крым"?

Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: "Чей Крым?"



"Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо." @CKAHEP pic.twitter.com/GzbNakpvSk — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 13 декабря 2017 г.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".