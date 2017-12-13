СМИ: Россия и Иран сформировали рабочую группу для укрепления отношений

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Иран и Россия сформировали рабочую группу для укрепления отношений между странами, передает агентство Mehr со ссылкой на председателя парламентской группы дружбы "Иран — Россия" Рамезанали Собханифара.

Собханифар сообщил, что рабочая группа будет проводить заседания каждые два месяца. От Ирана в группе представлены члены комиссии по международной политике меджлиса, группы дружбы "Иран – Россия" и исследовательского центра меджлиса.

Говоря о развитии отношений между странами, Собханифар сообщил, что за последние несколько лет "на 120% больше иранцев стали ездить в Россию, число путешествующих в Иран российских граждан выросло на 35%, а число рейсов из Ирана в Россию выросло до 16 в неделю".

В начале декабря Москву посетил спикер парламента Ирана Али Лариджани.