В штабе Собчак не видели результатов экспертизы высказываний о Крыме

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В штабе Ксении Собчак заявили, что не видели результатов экспертизы слов телеведущей о принадлежности Крыма.

Ранее русская служба Би-би-си сообщила, что ФСБ не нашла экстремизма в заявлении Собчак относительно принадлежности Крыма: со ссылкой на источник, знакомый с результатом экспертизы, отмечается, что сотрудники ФСБ провели лингвистический анализ фрагмента пресс-конференции телеведущей и пришли к мнению, что в ее словах не содержится призывов к нарушению территориальной целостности России.

"Мы экспертизу не видели. Мы видим новость, что как будто бы она была, но ни уведомлений, ни официальных бумаг, ни строчки на официальном сайте — словом, как обычно, никакой прозрачности в их работе", — заявили РИА Новости в штабе Собчак.

Ранее прокуратура Москвы проинформировала, что проводит проверку высказываний Собчак, которая в октябре на первой после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании пресс-конференции сообщила, что считает Крым украинской территорией.