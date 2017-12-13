Проведение выборов президента должно быть эталонным, заявила Матвиенко

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Органы государственной власти всех уровней и общественные институты должны обеспечить проведение выборов президента РФ прозрачно и честно — так, чтобы они стали эталоном, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"С момента опубликования постановления Совета Федерации о назначении выборов начнется активная фаза предвыборной кампании. Хочу еще раз подчеркнуть, что задача всех органов власти, всех общественных институтов в период предвыборной кампании — сохранить сплоченность российского общества, чтобы строго соблюдалось законодательство, выборы обязательно прошли прозрачно и честно, без малейших нарушений", — заявила Матвиенко на встрече с членами Общественной палаты.

"Эти выборы должны стать эталоном", — добавила она.

Спикер Совфеда отметила, что это необходимо для того, чтобы у граждан "появилось максимальное доверие к выборам" и явка была высокой.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На прошлой неделе действующий президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.