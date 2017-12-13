В СФ поддержали кандидатуру Гатилова на место постпреда при ООН в Женеве

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Международный комитет Совета Федерации на заседании в среду поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Геннадия Гатилова на должность постпреда РФ при ООН в Женеве, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, присутствовавший на заседании комитета.

"Да, комитет поддержал", — сказал Рябков.

Гатилов также присутствовал на заседании комитета Совета Федерации, обсуждение своей кандидатуры с сенаторами он комментировать не стал.

Ранее комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру Гатилова на должность постпреда РФ при ООН в Женеве. С декабря 2011 года эту должность занимал Алексей Бородавкин.