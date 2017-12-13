Матвиенко предложила создать ресурс с информацией о нарушениях на выборах

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает создать на выборах президента РФ, электронный ресурс, который размещал бы оперативную информацию о нарушениях в ходе подготовки и проведения голосования, в том числе, на основании поступившей в результате общественного мониторинга информации, а также данные о принятых мерах.

"Полагаю, что нам следует качественно продвинуться в организации общественного контроля и наблюдения на выборах. Например, одним из шагов может стать создание специального электронного ресурса, на котором бы оперативно отражались данные общественного мониторинга на выборах разного уровня, а также информация о выявленных нарушениях и принятых мерах", — заявила она на встрече с членами Общественной палаты.