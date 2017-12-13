Памфилова рассказала о наказании за принуждение к голосованию на выборах

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. За принуждение к голосованию и использование административного ресурса на выборах президента РФ в 2018 году ЦИК России будет по своей линии принимать меры, вплоть до выражения недоверия избиркомам, обращаться к правоохранителям, в администрацию президента, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Власти, губернаторы явку могут повышать только одним способом: проблемы людей надо решать, не гнать их, не заставлять, не помыкать, не принуждать, не угрожать, что будут проблемы на работе, а решать проблемы — дороги, крыши, отопление, водоснабжение, детские сады, здравоохранение — вот ваша явка", — заявила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она напомнила, что сейчас введена уголовная ответственность за групповой сговор при нарушениях в ходе выборов.

"Уверяю вас, никакими стрелочниками сейчас не отделаются. И за принуждение — сейчас будем каждый случай вытаскивать. Эта ситуация точно не пройдет, Алтайский край — первый. Я сейчас подготовлю серьёзную докладную на имя президента, чтобы в преддверии выборов были сделаны какие-то выводы", — подчеркнула глава ЦИК.

"Имейте в виду и по всем остальным регионам: не дай Бог, где-то будет появляться какая-то информация, по своей части будем — вплоть до выражения недоверия комиссиям. По части административной, где наши руки не дотягиваются: то, что касается правоохранительных органов, будем направлять, остальное всё — в администрацию президента. Я знаю, какая там будет реакция, я знаю, какой там настрой", — заявила Памфилова.

В ходе заседания ЦИК глава ведомства проинформировала о сообщениях в прессе, касающихся возможных попыток принуждения к голосованию в Алтайском крае: по информации СМИ, на совещании 7 декабря представители краевой власти говорили о необходимости обеспечить явку на предстоящих выборах не менее 70%.

Памфилова также призвала главу краевого избиркома взять с коллегами по комиссии ситуацию под свой контроль.

"Если то, что в прессе было, правда, то решительно исправляйте ситуацию вместе с администрацией края, меняйте акценты, приоритеты, выстраивайте всю работу в соответствии с законом и постановлением правительства", — подчеркнула Памфилова.