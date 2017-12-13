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Политика

Политологи рассказали, чего ждут от пресс-конференции Путина

11:0213.12.2017
(обновлено: 11:07 13.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент Российской Федерации Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, назначенная на 14 декабря, станет отправной точкой при переключении внимания с внешней политической повестки на предвыборную, поэтому в основном будут превалировать вопросы, связанные с повышением зарплат, выплатой пенсий, здравоохранением и демографической политикой, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда. 12 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Эксперты не исключают, что некоторые представители СМИ зададут главе государства и неудобные вопросы, например, Ксения Собчак, чье имя фигурирует в списке аккредитованных журналистов, может вступить с Путиным в полемику, таким образом, дав старт предвыборным дебатам.

Предвыборные вопросы

По словам политолога Александра Конькова, отличительной особенностью этой пресс-конференции от предыдущих станут "предвыборные вопросы". "Прозвучат месседжи, связанные с основными целевыми группами населения, на которые президент собирается делать ставку в ходе своей предвыборной кампании", — полагает он.

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эксперт добавил, что хотя вопросов по внешней политике будет немало, так как завершилась военная операция в Сирии, да и Украина "не дает никому скучать", но все же пресс-конференция станет "отправной точкой постепенного переключения внимания с внешней политической повестки на внутреннюю". "Потому что предвыборная кампания предполагает ответы на вопросы, которые волнуют людей, живущих внутри страны", — пояснил Коньков.

Руководитель региональных проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Колядин считает, что без внимания не останется тема отстранения России от Олимпийских игр, которая разделила общество. "Изначально Владимир Владимирович занял очень близкую мне позицию и сказал, что спортсмены не должны страдать, поэтому я думаю, что еще точки будут расставлены на этой пресс-конференции", — отметил политолог.

В свою очередь вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин также предположил, что внутренняя политика будет основной темой пресс-конференции. "Конечно, есть тема ухода из Сирии основной части российского контингента, есть другие громкие темы, но если мы посмотрим приоритетность тем для граждан, то внутренние превалируют. Это темы, связанные с зарплатами, ценами, пенсиями, здравоохранением…, возможно, будут вопросы по демографическим инициативам", — сказал он.

Начало дебатов и интрига выдвижения

Во время конференции, как ожидают политологи, может прозвучать и пара громких заявлений, которые будут обсуждать достаточно долго. "В рамках выборной кампании сам Бог велел превращать это мероприятие в предвыборное, сильное, а для этого нужны яркие точки, яркие события", — сказал Колядин.

По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, пресс-конференция снимет завесу тайны над вопросом о форме выдвижения Путина на президентских выборах. "Думаю, да. Здесь гадать особо не приходится. Конечно, а для чего еще пресс-конференция нужна? Именно для этих целей", — сказал Мухин, отвечая на вопрос, сообщит ли Путин о том, как пойдет на выборы.

Эксперты не исключили, что пресс-конференция положит начало дебатам кандидатов в президенты, так как в списке аккредитованных журналистов числится Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на президентских выборах.

"Это вводит дополнительную интригу, потому что начало дебатов, скажем так, между потенциальными кандидатами, возможно, будет положено уже на этой пресс-конференции", — считает Мухин.

По его словам, телеведущая постарается задать президенту не удобный вопрос, возможно, о деле Кирилла Серебренникова. "Я думаю, что она не пройдет мимо этого вопроса, тем более, что Владимир Путин ответит предсказуемо на этот вопрос, потому что следственные действия пока не позволяют приоткрывать завесу над этой тайной, но Собчак ставит своей целью поставить Владимира Путина в неудобное положение, чтобы немножко хайпануть на этом", — пояснил Мухин.

Макаркин отметил, что от того дадут ли Собчак микрофон или нет, возрастут или наоборот снизятся ее шансы на участие в президентской гонке, как зарегистрированного кандидата.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Это будет такой индикатор, сможет ли она участвовать в избирательной кампании. Т.е. если ей дадут слово, то ее шансы на регистрацию значительно увеличиваются. Вот и интерес получается", — подчеркнул он.

Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов высказал мнение, что свой вопрос Собчак все же задаст. "Понятно, что если позвали, то дадут слово, это совершенно очевидно. Как это было в прошлом году с Кудриным и с другими заметными фигурами. В принципе, такие квазидебаты были бы полезны, потому что все-таки, так или иначе, Путина на дебатах мы не помним. И такой элемент дебатов был бы полезен, хотя он еще не означает согласия Путина на предвыборные дебаты с другими кандидатами, при том, что они, на мой взгляд, были бы полезны", — предположил он.

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