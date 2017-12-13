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Политика

В Совфеде ответили на слова Тиллерсона о Крыме

08:5213.12.2017
(обновлено: 10:04 13.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБухта города Балаклавы в Крыму. Архивное фотоБухта города Балаклавы в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. США следует сосредоточиться на выполнении Минских соглашений Киевом, а не Москвой, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
Тиллерсон заявил, что США вернутся к "вопросу" Крыма

"Тогда многое бы, возможно, встало на свои места значительно быстрее", — указал политик.

Он также подчеркнул, что "по Крыму вопрос решен" и Россия заявила об этом "очень четко". 

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал, что Вашингтон хочет вернуться к крымской теме, но в приоритете остается урегулирование ситуации в Донбассе.

"Хотелось бы быть оптимистом и увидеть в этом заявлении готовность США заморозить свои претензии к России по Крыму и реально вложиться в поиск путей урегулирования кризиса на юго-востоке Украины", — отметил Косачев.

Побережье Черного моря. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В корпорации развития Крыма рассказали о последствиях санкций
Однако, как считает парламентарий, пока для оптимизма нет оснований из-за двусмысленности высказывания Тиллерсона и отсутствия подвижек в подходах США по Крыму на практике.

Сенатор напомнил об американских санкциях, дискриминации жителей полуострова в визовых и других вопросах, "жестких репрессиях для своих и чужих компаний за сотрудничество с этим субъектом".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

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Политика
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
eduard.ttr
Как же пиндосов распирает и выворачивает от злости и от немощности!! Конечно, развалить такую страну!! Думали уже всё! а тут пришел человек и всего через 17 лет мочит их в сортирах по всему миру!!!
09:06
13.12.2017
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Николай
США может вернуться куда угодно ну а что бы дорогу точно нашли, можно указать им верную дорогу.
09:14
13.12.2017
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