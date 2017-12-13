В Совфеде ответили на слова Тиллерсона о Крыме

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. США следует сосредоточиться на выполнении Минских соглашений Киевом, а не Москвой, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Тогда многое бы, возможно, встало на свои места значительно быстрее", — указал политик.
Он также подчеркнул, что "по Крыму вопрос решен" и Россия заявила об этом "очень четко".
Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал, что Вашингтон хочет вернуться к крымской теме, но в приоритете остается урегулирование ситуации в Донбассе.
"Хотелось бы быть оптимистом и увидеть в этом заявлении готовность США заморозить свои претензии к России по Крыму и реально вложиться в поиск путей урегулирования кризиса на юго-востоке Украины", — отметил Косачев.
Сенатор напомнил об американских санкциях, дискриминации жителей полуострова в визовых и других вопросах, "жестких репрессиях для своих и чужих компаний за сотрудничество с этим субъектом".
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