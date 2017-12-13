Кудрин назвал один из вероятных приоритетов предвыборной программы Путина

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов России Алексей Кудрин считает, что в числе приоритетов будущей предвыборной программы президента Владимира Путина — уже озвученные им инициативы по поддержке материнства и детства, а также создание социальных лифтов для молодежи.

По его мнению, в предвыборной программе президент, вероятно, определит "серьезные стратегические задачи на будущее".

"Сейчас идет как раз работа по определению этих стратегических задач, какие-то из них он уже объявляет. Он уже уделил внимание материнству и детству, социальным лифтам для молодежи, это, очевидно, становится приоритетом его предвыборной программы", — сказал Кудрин, отвечая на вопросы журналистов.

"Ну а что еще будет — мы не знаем; это его решения, которые мы еще увидим", — добавил он.

Отвечая на вопрос о возможности учета его предложений по стратегии развития страны при разработке экономической части предвыборной программы, экс-глава Минфина уточнил: "это отдельный штаб, он, возможно, что-то возьмет".