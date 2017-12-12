Кудрин назвал Путина сильным кандидатом

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бороться за пост президента России будут сильнейшие, а действующий глава государства Владимир Путин относится к сильным кандидатам, поэтому его выдвижение естественно, считает глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На прошлой неделе действующий президент Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на этих выборах.

"Если законодательство позволяет, то, конечно, за право быть избранным президентом будут бороться сильнейшие. Конечно, можно сегодня сказать, что он относится к сильным кандидатам, поэтому его выдвижение естественно", — ответил Кудрин журналистам на вопрос, как он относится к решению Путина идти на новый срок, и как, по его мнению, это соотносится с принципом сменяемости власти.