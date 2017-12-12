МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Намерение Украины расследовать строительство моста через Керченский пролив совместно с Болгарией, Грузией, Румынией и Турцией, а также призывы к новым санкциям являются продолжением антироссийской истерии, заявил депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в интервью RT.

Парламентарий подчеркнул, что строительные работы осуществляются "опережающими темпами", а все старания украинских властей, направленные на срыв проекта, не увенчались успехом.

"Данное заявление генпрокурора Украины говорит о том, что киевский режим находится в настоящей агонии", — заявил он. Депутат добавил, что подобные высказывания вредят имиджу Украины.

"Киев продолжает свою антироссийскую истерию, в очередной раз выставляя себя на международной арене в дурном свете. Но мы на это не обращаем внимания", — отметил Ганжара.

Он также выразил сомнения по поводу того, поддержат ли украинскую инициативу государства черноморского региона. Парламентарий обратил внимание на то, что Турция ранее раскритиковала санкции против России.

"Киевский режим сам виноват, что вогнал себя в такую крайне неблагоприятную для них ситуацию. Вместо того чтобы решать внутренние политические и экономические противоречия, Украина пытается навредить нашей стране", — заключил Ганжара.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о намерении создать совместную следственную группу стран черноморского региона — Болгарии, Грузии, Румынии, Турции, а также Украины — для того расследования возможных экологических нарушений при строительстве моста в Крым. Он также заявил о возможности введения новых санкций против России из-за проекта.