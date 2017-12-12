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Политика

Кандидат в мэры Москвы от "Яблока" предлагает усилить полномочия Мосгордумы

16:4412.12.2017
(обновлено: 16:54 12.12.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкГлава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин на пресс-конференции. 12 декабря 2017Глава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин на пресс-конференции. 12 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин во вторник представил проект своей предвыборной программы на выборы мэра столицы, который носит название "Сбережение Москвы", программа направлена на налаживание обратной связи между москвичами и городской властью, одним из активных инструментов такой связи должна стать Мосгордума.

Пресс-конференция Сергея МитрохинаГлава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин на пресс-конференции, посвященной представлению программы кандидата в мэры Москвы. 12 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Митрохин рассказал, что его мэрская программа дополнит программу Явлинского
В конце февраля председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова подтвердила РИА Новости, что в партии ведется дискуссия о том, кого поддержать на выборах мэра столицы. По ее словам, будет ли это экс-депутат ГД Дмитрий Гудков или Митрохин или некая другая кандидатура, которая может появиться в будущем, решат внутрипартийные дебаты.

"Что собой представляет моя программа, не буду сейчас пересказывать, я только сделаю основные акценты… В первую очередь, конечно, в центре моей программы, это политическая реформа. Смысл ее в том, чтобы установить систему обратной связи между москвичами и городской властью", — сообщил Митрохин в ходе своей пресс-конференции во вторник.

По его мнению, сегодня такая система отсутствует.

"Конечно, (должны работать) нормальные политические институты, демократические такие, как Мосгордума, они должны соответствовать званию парламента, она должна представлять интересы москвичей, сейчас она представляет интересы чиновников… полномочия у них нулевые, ничего там не обсуждается, это не место для дискуссий… то есть она не является инструментом диалога москвичей с властью", — считает Митрохин.

Политик отметил, что его программа предусматривает радикальные изменения этой ситуации. "Мосгордума должна стать инструментом такого диалога, для этого надо, конечно, расширить и количество депутатов, потому что сейчас их очень мало для огромного многомиллионного города-мегаполиса. Для этого нужно вернуть Мосгордуме целый ряд полномочий, для этого я считаю необходимо вернуть когда-то существовавшую смешанную систему выборов", — пояснил Митрохин.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкГлава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин на пресс-конференции, посвященной представлению программы кандидата в мэры Москвы. 12 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин на пресс-конференции, посвященной представлению программы кандидата в мэры Москвы. 12 декабря 2017
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