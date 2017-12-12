"Гражданская инициатива" выдвинет кандидатуру Собчак на съезде 23 декабря

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев во вторник сообщил РИА Новости, что политсовет партии единогласно поддержал выдвижение телеведущей Ксении Собчак на выборах президента РФ в 2018 году от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря.
"Политсовет единогласно поддержал выдвижение Собчак и назначил очередной съезд на 23 декабря. На съезде будут переизбраны руководящие органы партии и внесены изменения в устав", — сказал Нечаев РИА Новости во вторник.
Ранее официальный представитель Собчак Ксения Чудинова сообщила о том, что телеведущая пойдет на президентские выборы как кандидат от "Гражданской инициативы", если съезд партии, который пройдет в 20-х числах декабря, поддержит ее кандидатуру. В свою очередь, Нечаев заявил о переговорах с Собчак и возможности выдвижения телеведущей на выборах-2018 от партии "Гражданская инициатива", которую он возглавляет.