"Гражданская инициатива" выдвинет кандидатуру Собчак на съезде 23 декабря

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, во время встречи с волонтерами в Москве. 1 декабря 2017

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, во время встречи с волонтерами в Москве. 1 декабря 2017

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев во вторник сообщил РИА Новости, что политсовет партии единогласно поддержал выдвижение телеведущей Ксении Собчак на выборах президента РФ в 2018 году от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах, она позиционирует себя как кандидата "против всех".

"Политсовет единогласно поддержал выдвижение Собчак и назначил очередной съезд на 23 декабря. На съезде будут переизбраны руководящие органы партии и внесены изменения в устав", — сказал Нечаев РИА Новости во вторник.

Ранее официальный представитель Собчак Ксения Чудинова сообщила о том, что телеведущая пойдет на президентские выборы как кандидат от "Гражданской инициативы", если съезд партии, который пройдет в 20-х числах декабря, поддержит ее кандидатуру. В свою очередь, Нечаев заявил о переговорах с Собчак и возможности выдвижения телеведущей на выборах-2018 от партии "Гражданская инициатива", которую он возглавляет.