Горбачев встретился с Хантсманом в Москве

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев встретился с послом США в Москве Джоном Хантсманом, дипломат пожелал бывшему советскому лидеру здоровья, отметив, он еще многое может сделать.

Хантсман и Горбачев встретились перед презентацией изданной на русском языке книги историка Сюзанны Масси "Доверяй, но проверяй! Уроки русского для Рейгана". Презентация проходит во вторник в Горбачев-фонде.

"Огромная честь с вами познакомиться… Я вам желаю здоровья. Вы еще много можете сделать, так что здоровья", — сказал посол США, обращаясь к Горбачеву.