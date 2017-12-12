Глава РСПП не ожидает от Титова высокого результата на выборах

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что бизнес-омбудсмен Борис Титов, заявивший о намерении баллотироваться в президенты РФ, не покажет высокого результата; сам Шохин "готов аплодировать" Титову в случае, если тот наберет более 1% голосов.

"Основной кандидат наш — Владимир Владимирович Путин, а не Борис Юрьевич Титов. Борис Юрьевич не имеет мандата представлять бизнес как таковой. Если бы он хотел этот мандат получить, он перед тем, как заявить о своем выдвижении, пробежался бы по бизнес-объединениям и согласовал ключевые какие-то моменты", — сказал Шохин журналистам.

"А так он выдвинулся от Партии Роста, во-первых, во-вторых, он чиновник, что не позволяет ему позиционировать себя в публичном пространстве как представителя предпринимательства и свободу от каких-то обязательств по отношению к своим начальникам", — добавил он.

"Нам гораздо эффективнее напрямую пытаться взаимодействовать с основным кандидатом в президенты России, добиваясь учета наших предложений, нежели использовать сотрудников администрации, коим является Борис Юрьевич, для продвижения этих предложений", — сказал Шохин.

"Если Титов дойдет до выборов и получит больше 1%, я готов ему аплодировать", — заключил Шохин.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.