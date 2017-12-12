Кадырова наградили евразийской премией "Посол дружбы"

ГРОЗНЫЙ, 12 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил золотую медаль Ассамблеи народов России, а также евразийскую премию за укрепление дружбы народов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Председатель совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова вручила главе Чеченской республики Рамзану Кадырову высшую награду Ассамблеи народов России — золотую медаль. За значительный вклад в укрепление дружбы народов и развитие народной дипломатии на Евразийском пространстве Кадыров также удостоен евразийской премии народного признания "Посол дружбы", — говорится в сообщении.

Решение о награждении было принято на первом съезде Ассамблеи народов Евразии, который проходил в Москве, уточняет пресс-служба.

Награждение состоялось в Грозном в ходе международного форума "Ахмат-Хаджи Кадыров — основатель государственности современной Чеченской республики", приуроченного 15-летию съезда народов Чечни.

Премия "Посол дружбы" учреждена Международным организационным комитетом Первого съезда Ассамблеи народов Евразии совместно с Ассамблеей народов России, Российской ассоциацией международного сотрудничества и Всероссийским советом местного самоуправления. Она присуждается за значительный вклад в укрепление мира и дружбы между народами и развитие народной дипломатии на евразийском пространстве.