МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Предвыборная кампания, которая должна стартовать в ближайшие дни, накладывает отпечаток на подготовку президента РФ Владимира Путина к ежегодной пресс-конференции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На прошлой неделе действующий президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

"Разумеется, отпечаток на пресс-конференцию (Путина — ред.) и на ход подготовки накладывают предвыборная кампания, которая вот-вот начнется, и тот факт, что, как вы знаете, президент заявил о своем намерении стать кандидатом в президенты в очередной раз, поэтому ведется достаточно напряженная работа", — сказал Песков журналистам во вторник.