Япония рассчитывает на сотрудничество с Россией в области права

ТОКИО, 12 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Япония рассчитывает на сотрудничество с Россией, в том числе и в подготовке конгресса ООН по предупреждению преступности, который состоится в Японии в 2020 году, об этом на встрече с министром юстиции России Александром Коноваловым заявила его коллега Ёко Камикава.

"Развитие экономических отношений между нашими странами создает необходимость создания платформ для различных сфер бизнеса. Я надеюсь, что сегодня мы сможем об этом поговорить. В 2020 году в апреле (в Японии – ред.) пройдет четырнадцатая сессия конгресса ООН по предупреждению преступности. Мы начали подготовку к этому. Я приложу максимальные усилия для того, чтобы подготовить итоговую декларацию по итогам конгресса о предупреждении преступности, и прошу вас о сотрудничестве, я надеюсь воспользоваться вашим опытом. Я надеюсь, что наше сотрудничество и наши обмены будут и дальше углубляться", — сказала министр.

Министр юстиции России Александр Коновалов находится в Японии с двухдневным визитом.