Лавров встретится с главой МИД Ливии

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой обсудит вопросы межливийского урегулирования и развитие двусторонних отношений, сообщили в воскресенье в МИД РФ.

"Планируем в ходе предстоящих переговоров подробно обсудить проблематику межливийского урегулирования в свете реализации договоренностей между премьер-министром ПНС Фаезом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армией Халифом Хафтаром о внесении поправок в Схиратское политическое соглашение от 17 декабря 2015 г., а также Плана действий спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Ливии Саляме, одобренного "на полях" сегмента высокого уровня по Ливии Генассамблеи ООН 20 сентября", — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве напомнили, что Россия не занимает чью-либо сторону во внутриливийском конфликте и считает принципиальным, чтобы сами ливийцы решали судьбу своей страны.

"Попытки навязывать им готовые схемы считаем контрпродуктивными. В основе наших подходов к межливийскому примирению лежат такие принципы, как содействие инклюзивному диалогу с учетом интересов всех основных политических сил, племенных и региональных групп Ливии, без внешнего вмешательства, при отказе вовлеченных сторон от силовых путей разрешения кризиса", — заявили в российском МИД.

"Исходим из того, что обновленное Схиратское соглашение вместе с Планом действий ООН должны лечь в основу усилий по решению других неотложных задач, стоящих в сегодняшней повестке Ливии. В их числе – наведение порядка в сфере безопасности, реабилитация ливийской экономики и выправление тяжелой гуманитарной ситуации, решение обострившихся в последние годы проблем, связанных с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью, контрабандой оружия, наркоторговлей", — добавили в МИД РФ.

В ходе переговоров с Мухаммедом Сиялой планируется также обсудить вопросы налаживания российско-ливийских торгово-экономических связей. "Мы поддерживаем стремление наших компаний вернуться на ливийский рынок, подключиться на взаимовыгодной основе к проектам развития, в том числе в сферах энергетики, промышленной и транспортной инфраструктуры, по мере нормализации обстановки в Ливии и при условии обеспечения надлежащих условий безопасности для российских экономических операторов", — заявили в МИД РФ.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.