Союз ветеранов Афганистана готов участвовать в предвыборных штабах Путина

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский союз ветеранов Афганистана готов принять участие в работе предвыборных штабов Владимира Путина на будущих президентских выборах, сообщил председатель ассоциации сенатор Франц Клинцевич.

В среду Путин сообщил о намерении баллотироваться в 2018 году. Ранее Клинцевич говорил, что конкретные меры поддержки кандидатуры Путина Российский союз ветеранов Афганистана обсудит на своем съезде, открывшемся в четверг.

"Главным итогом нашей работы стало решение о поддержке президента В. В. Путина в выборной кампании в марте 2018 года. Мы объединим наши усилия, примем участие в работе предвыборных штабов в регионах, покажем единение нашего ветеранского сообщества в непростое для России время", — написал Клинцевич в Facebook по итогам съезда.