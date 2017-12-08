СМИ узнали, кто может возглавить предвыборный штаб Путина

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Предвыборный штаб президента России Владимира Путина могут возглавить глава администрации Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

"В АП "Ъ" пояснили, что пока не создан штаб, то не назначен и его начальник. Сразу два источника "Ъ", близкие к АП, говорят, что это могут быть только два человека — либо глава АП Антон Вайно, либо Сергей Кириенко. При этом, по словам одного из них, обсуждается, что в штабе также будут кураторы нескольких направлений — например, экономист, специалист по развитию гражданского сектора", — пишет издание.

Ранее Кириенко сообщил РИА Новости, что пока не знает, кто возглавит предвыборный штаб действующего президента России. Экс-глава администрации Кремля, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов также заявил, что не знает, кто возглавит избирательный штаб Путина, но это "точно не он".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что пока неизвестно, кто возглавит избирательный штаб действующего главы государства на выборах в 2018 году, как такового штаба еще нет.

Путин в среду в Нижнем Новгороде на встрече с коллективом автозавода ГАЗ объявил о своем решении принять участие в выборах президента в 2018 году. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.