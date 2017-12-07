Станислав Воскресенский: Путин имеет уникальный уровень доверия граждан

БРЯНСК, 7 дек — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский считает, что президент РФ Владимир Путин обладает уникальным уровнем доверия граждан и намерен содействовать реализации его инициатив в регионе.

Путин в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации на выборах в 2018 году.

"Очень рад, что Владимир Владимирович выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы. Владимир Путин — безусловный лидер нашей страны с уникальным уровнем доверия граждан. Важно всем прийти на выборы, важен каждый голос. Владимир Владимирович выдвинул недавно в несколько очень важных инициатив, включая инициативы по росту рождаемости, мы будем делать все на местах, чтобы все эти инициативы были реализованы, чтобы жизнь жителей Ивановской области улучшалась", — сказал Воскресенский.

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