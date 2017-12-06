Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на пост президента в 2018 году. О своем решении глава государства рассказал на встрече с работниками завода ГАЗ. Корреспонденты РИА Новости поговорили с экспертами по поводу выдвижения Путина.

Ожидаемо и логично

Заявление Владимира Путина — ожидаемое событие, которое тем не менее произошло раньше, чем предполагалось, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Несмотря на это, момент выбран очень удачно, убежден аналитик.

"Сегодня днем президент заручился одобрением молодежи на форуме волонтеров "Доброволец", когда спросил у аудитории, поддержит ли она его в случае выдвижения. Хор молодых голосов ответил "да". Затем, непосредственно на встрече с работниками завода ГАЗ, Путин объявил о своем решении. Таким образом, он продемонстрировал связь с молодым сегментом своих избирателей. А также показал, что ценит истоки, потому что в свое время именно рабочие "Уралвагонзавода" оказали ему мощную поддержку", — говорит Абзалов.

"Это событие одновременно ожидаемое и логичное, — соглашается политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — При этом большую роль в выдвижении Путина сыграли, как это ни странно, его оппоненты и критики. Создавая вокруг России обстановку нетерпимости и угроз, они не оставили Путину выбора. В такой обстановке бросать страну невозможно. Так что они вполне искренне могут поздравить друг друга с его выдвижением".

Правильное место и время

"Президент очень верно выбрал место для объявления о своем выдвижении, поскольку именно в Нижнем Новгороде в 1612 году началось возрождение суверенитета России. Крайне удачно выбран и момент для этого: только что стране нанесли такое оскорбление — МОК отстранил Россию от Олимпиады. Обязательно должен появиться человек, благодаря которому народ поверит, что это не останется безнаказанным. Но при этом он не даст разгуляться страстям, а будет действовать серьезно и ответственно", — говорит заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, член Общественной палаты профессор НИУ ВШЭ Иосиф Дискин.

"Попытка использовать Игры против участия Путина на выборах 2018 года провалилась. Негативный эффект от решения Олимпийского комитета по участию России натолкнулся на согласие действующего лидера участвовать в выборах. При всей важности Олимпиады это все-таки разнопорядковые по своей значимости события. Выборы президента — самое важное. Это избрание не только первого лица, но еще судьбы, будущего. В любом случае есть объективный контекст выборов-2018, составной частью которого стало решение МОК: напоминание всем гражданам России, в каком реальном мире мы живем. Это мир соперничества, мир не всегда честной игры, даже в спорте", — добавляет член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

Путин поступил как ответственный человек, который понимает, что работа еще не завершена и необходимо время, чтобы ее доделать, считает эксперт. "Владимир Владимирович откликнулся на призывы большого числа людей, призывавших его как национального лидера продолжать вести страну через бури, рифы и туманы в той непростой обстановке, в какой сегодня находится мир", — добавляет Дискин.

Объявление о своем выдвижении на выборы именно сейчас — хорошая возможность для Путина подробно рассказать о своей программе уже в декабре, утверждает Абзалов. В ближайшее время президенту предстоит участие в открытии предприятия "Ямал СПГ". Четырнадцатого декабря состоится масштабная ежегодная пресс-конференция с участием большого числа региональных журналистов, на которой президенту предстоит ответить на вопросы, связанные в том числе с избирательной кампанией. Наконец, грядут съезды ОНФ и "Единой России", где Путин также расскажет о своей президентской программе.

Кадры решают все

При этом эксперты отмечают, что у российского лидера нет необходимости вести какую-то особенную избирательную кампанию.

"Судя по популярности Владимира Путина, в электоральном плане у него нет проблем. Я даже не вижу необходимости менять его повседневную деятельность как президента, чтобы вести какую-то особенную избирательную кампанию. Тот уровень поддержки, который он уже имеет как глава государства, позволяет ему этого не делать. А вот конкурентам придется постараться, чтобы не выглядеть бледно на его фоне", — отмечает Алексей Мухин.

"У Путина сейчас в распоряжении полная "раскладка" по социалке, по политическим направлениям: это антикоррупционная борьба, замена руководителей регионов и ключевых ведомств на профессионалов. Это уже идет — и кадровая ротация, и борьба с коррупцией. Как я уже сказал, ему не надо проводить отдельную избирательную кампанию", — считает Мухин.

По мнению аналитика, следующий президентский срок Путина будет отмечен рядом особенностей. Это ставка на более молодой политический класс, включая молодых губернаторов, министров — в результате этого ставка на экономизацию внутриполитических процессов, повышение эффективности работы органов государственного управления как на федеральном, так и региональном уровнях.