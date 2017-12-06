Собчак прокомментировала решение Путина участвовать в выборах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в президентской гонке в 2018 году, считает, что Владимир Путин выиграет на грядущих выборах, но все равно намерена принять участие в кампании.

В среду Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году.

"Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин скорее выиграет эти выборы, как всегда…. Но я при этом считаю, что все равно надо идти и надо говорить от лица тех людей, которые хотят перемен. Потому что, ну нет у нас сейчас других способов сказать о том, что мы существуем", — сказала Собчак в среду на встрече с волонтерами в Нижнем Новгороде.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".